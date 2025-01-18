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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor.

Ekip  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Adana

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'yi 3 parçaya bölerek kolayca yutulacak lokmalar haline getirme projesi çökmüştür." dedi. Suriyelilerin eve dönüşüyle ile ilgili, "Biz, gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen kardeşlerimize gereken kolaylığı gösteriyor ama kimseyi de buna zorlamıyoruz." diye kaydetti.

Erdoğan, "İsrail, 467 gündür uyguladığı soykırıma ve katliama rağmen Gazzeli kardeşlerimizin direniş iradesini kıramamıştır." açıklamasını yaptı. Erdoğan, "İsrail'in özellikle de Netanyahu'nun ateşkes ihlallerinde sicilinin epey kabarık olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu sefer buna izin verilmemelidir." dedi. "Savaş ve insanlık suçu işleyenlerden tek tek hesap sorulması amacıyla verdiğimiz mücadele artarak devam edecek." diye ifade etti.

Erdoğan, "İnşallah ateşkes döneminde de Gazze'nin kanayan yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızı harekete geçireceğiz." şeklinde konuştu.

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