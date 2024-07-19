Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale
Barajtepe mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.