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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sabahattin Sallama  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale

Barajtepe mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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