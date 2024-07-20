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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından iki işçiyle ilgili "mobbing" iddialarına ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iki işçinin iş yerinde "baskı ve mobbing"e uğraması nedeniyle intihar ettiği iddiaları üzerine, gerekli incelemelerin yapılması için müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Kasım  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından iki işçiyle ilgili "mobbing" iddialarına ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarındaki haberlerde, Konya'nın Emirgazi Belediyesinde ve Samsun'un Çarşamba ilçesinde çalışan iki işçinin, iş yerinde "baskı ve mobbing"e uğraması nedeniyle intihar ettiği iddialarının yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Her iki olayla ilgili gerekli incelemelerin yapılması için müfettişlerimizi görevlendirdik. Bakanlık olarak her zaman emeğin ve emekçimizin yanında duruyoruz. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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