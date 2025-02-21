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Büyükşehirlerde yapılan denetimlerde 144 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 büyükşehirde eş zamanlı düzenlenen denetimlerde, 144 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Büyükşehirlerde yapılan denetimlerde 144 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyükşehirlerde eş zamanlı düzenlenen denetimlerde 96 mobil göç noktası aracıyla 8 bin 322 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını kaydetti.

Tespit edilen 144 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini aktaran Yerlikaya, denetimlere katılan ekipleri tebrik etti.

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