Büyükşehirlerde yapılan denetimlerde 144 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 büyükşehirde eş zamanlı düzenlenen denetimlerde, 144 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyükşehirlerde eş zamanlı düzenlenen denetimlerde 96 mobil göç noktası aracıyla 8 bin 322 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını kaydetti.
Tespit edilen 144 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini aktaran Yerlikaya, denetimlere katılan ekipleri tebrik etti.
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27 Büyükşehrimizde eş zamanda düzenlediğimiz denetimlerde;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 21, 2025
❌ 96 Mobil Göç Noktası aracımızla birlikte toplam:
❌ 8 bin 322 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.
❌144 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi.❗️
Mobil göç noktasında: GöçNET veri tabanına… pic.twitter.com/CGGn4wxN8J