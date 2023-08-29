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Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Canan Tükelay  | 29.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor Fotoğraf: Canan Tükelay - AA

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde başlayan programda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Askeri Birliği ve KKK Bando eşliğinde vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla, Zafer Meydanı'na yürüdü.


Program, Uluslararası Halk Oyunları gösterisi ile sona erdi.

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