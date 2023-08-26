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Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Canan Tükelay  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi Fotoğraf: Canan Tükelay/AA

Afyonkarahisar

Yürüyüş öncesi Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde okul bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, gençler ve çok sayıda vatandaş ile o döneme ait asker kıyafetlerinin benzerlerini giyen askerler Zafer Yolu Başlangıç Alanı'nda toplandı.

Daha sonra Zafer yolu başlangıç noktasında konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, zaferin 101. yılını kutladığımız bu topraklarda büyük bir gururu, büyük bir onuru tekrar yaşadıklarını söyledi.

Yiğitbaşı, "Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla kazandığımız bu zaferin 101. yıl dönümünde bizler burada birlik beraberlik içerisinde aynı azimle ve inançla vatana, bayrağa ülkeye sahip çıkmanın tekrar bir iz düşümünü yaşıyoruz bugün." dedi.

Daha sonra "Zafer Yürüyüşü" başladı.

Vali Yiğitbaşı ve beraberindekiler Kocatepe'ye doğru ilerleyen gruba çeşitli hediyeler verdi.

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