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Bursa'nın deniz ve göl plajları "yüzmeye elverişli" çıktı

Bursa'nın Mudanya, Gemlik ve Karacabey ilçelerinin Marmara Denizi'ndeki kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plajlarda gerçekleştirilen ölçümlerde, kıyılarda denize girilebileceği belirlendi.

Mustafa Bikeç  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Bursa'nın deniz ve göl plajları "yüzmeye elverişli" çıktı

Bursa

İl Sağlık Müdürlüğünün ağustos ayı birinci tur "Yüzme Suyu Kirliliği İzleme Formu" verilerine göre, Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Mudanya'da 9, Gemlik'te 8, Karacabey'de 3 ve İznik Gölü kıyısında 4 olmak üzere 24 plajda ölçüm yapıldı.

Ölçümlerde, 100 mililitrede bulunan bakteri sayısı "kılavuz değer" ve "zorunlu değer" olarak değerlendirildi. Buna göre, parametrelerin tüm plajların referans değerler aralığında olduğu tespit edildi.

Mudanya'daki Altıntaş, Burgaz Altınkum, Burgaz, Coşkunöz, Kumyaka, Zeytinbağı, Büyükşehir Belediyesi Eğerce ve Büyükşehir Belediyesi Mesudiye halk plajlarında, Gemlik'teki Narlı, Büyükkumla, Gemsaz, Büyükşehir Belediyesi Kumsaz halk plajları, Karacaali Gençlik Kampı ve Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Kadınlar Plajı'nda, Karacabey'deki Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu halk plajları, İznik Gölü kıyısında yer alan Göllüce ve İnciraltı ile Orhangazi Halk Plajı'nda ve bir tatil köyü plajının suyunun "iyi kalite" olduğu anlaşıldı.

Ayrıca, Mudanya'daki Büyükşehir Belediyesi Eşkel Plajı ile Gemlik'teki Büyükşehir Belediyesi Küçükkumla Plajı ve Hasanağa Kadınlar Plajı'nın suyu ise "orta kalite" çıktı.

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