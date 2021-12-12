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Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi çevresindeki binalar yıkıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesinin "Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi" kapsamında 37 bina yıkılarak Cemal Nadir Caddesi ile tarihi hanlar arasındaki tüm engeller kaldırıldı.

Sedat Gök   | 12.12.2021
Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi çevresindeki binalar yıkıldı

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların eklenmesiyle gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni eski ihtişamına kavuşturacak projede yıkım çalışmaları tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca da desteklenen proje, geçen yıl ağustos ayında Kızılay binasının yıkılmasıyla başladı.

Çalışmalar kapsamında ilk etapta normal kamulaştırmalarla 15 parseldeki binaların yıkımı tamamlandı. Kamulaştırma süreçlerinin uzaması üzerine nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bölge için "acele kamulaştırma kararı" alındı. Bu kararın ardından hem kamulaştırma hem de yıkım çalışmaları hız kazandı.

Proje kapsamında 15'i normal, 33'ü ise acele kamulaştırma kararıyla 48 parselde 37 binanın yıkımı bitirildi. Böylece 5 bin 336 metrekare alan açığa çıkarılarak bölge görünür hale getirildi.

Ekipler bir taraftan yıkımı tamamlanan binaların temel söküm çalışmalarını, diğer yandan da bölgedeki hafriyatın taşınması işlerini aralıksız sürdürüyor.

"İki fotoğraf arasındaki 37 fark"

Şehrin geleceğine damga vuracak projede alınan mesafe, bölgeden çekilen hava görüntüleriyle gözler önüne serildi.

Projenin başladığı geçen yıl ağustosta çekilen fotoğraf ile yıkımlar sonrası çekilen fotoğraf, bölgedeki dönüşümü ortaya koydu.

Bu arada, proje alanında kalan alışveriş merkezine ait binanın yıkımıyla ilgili sürecin ocak ayında tamamlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildiğini hatırlattı.

Aktaş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi'nin kentin tarihi kimliğini daha da öne çıkaracağını vurguladı.

Yıkılan binaların hafriyat kaldırma ve temel söküm çalışmalarının devam ettiğini aktaran Aktaş, 2022 sonuna kadar projeyi tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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