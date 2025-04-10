Dolar
37.92
Euro
42.10
Altın
3,123.27
ETH/USDT
1,593.90
BTC/USDT
81,873.00
BIST 100
9,478.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Van’da Kalkınma Ajansları Projeleri Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor Milli Eğitim Bakanı Tekin, Çorum İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Buldan ve İstanbul Milletvekili Önder'i kabul etti
logo
Gündem

Bursa'da sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırması güvenlik kamerasında

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaldırımda yürüyen çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Musa Öztürk  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Bursa'da sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırması güvenlik kamerasında

Bursa

Orhangazi Belediyesi sınırlarında TOKİ 4. Etap Konutları bölgesinde kaldırımda yürüyen ve ismi henüz öğrenilemeyen 10 yaşlarındaki bir erkek çocuğa, sahipsiz köpekler saldırdı.

Köpeklerin saldırısıyla yere düşen çocuk, hayvanların yanından uzaklaşmasıyla koşarak bölgeden ayrıldı. Herhangi bir yara almadığı belirtilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köpeklerin çocuğa saldırması çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balyoz davasını onayan eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmasına devam edildi
"Türk Dünyası Sivil Toplum Çalıştayı" düzenlendi
Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo: Türkiye ile dünyada adaletin ve doğruluğun savunulması için yan yana durmak istiyoruz
Bakan Yerlikaya: Türk Polis Teşkilatımız, devletimizi, milletimizin birliğini ve huzurunu korumaya devam etmektedir
İİT ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi Toplantısı yarın Antalya'da düzenlenecek

Benzer haberler

Bursa Deniz Otobüslerinin bugünkü 4 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin bugünkü 4 seferi iptal edildi

Bursa'da sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırması güvenlik kamerasında

Bursa'da sıvılaşma alanlarını tespit eden akademisyenler deprem risk haritasını çıkarıyor

İnegöllü mobilyacılardan "Aile Yılı"na özel indirim hazırlığı

İnegöllü mobilyacılardan "Aile Yılı"na özel indirim hazırlığı
Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi
Otomotiv endüstrisi mart ayında 3,5 milyar dolarlık ihracat yaptı

Otomotiv endüstrisi mart ayında 3,5 milyar dolarlık ihracat yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet