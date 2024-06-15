Bursa'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
Minibüsün çarpışmanın etkisiyle oto yedek parça dükkanına girdiği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bursa
Bursa'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Bursa'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı https://t.co/IRZLhMRzJw pic.twitter.com/rwawFeupaA— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 15, 2024
Mustafa K. idaresindeki 16 M 10288 plakalı yolcu minibüsü, Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 4. ve 5. blok kesişiminde Arif D'nin kullandığı 16 BAD 816 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, oto yedek parça dükkanına girerek durabildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile minibüsteki 10 yolcu 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza görüntülerinde, minibüsün otomobille çarpıştıktan sonra yedek parça dükkanına girmesi ve minibüsteki bir yolcunun açılan kapıdan yola düşmesi yer alıyor.
Bu arada, bölge esnafı aynı yerde daha önce de birçok kez kaza yaşandığını belirterek hız kesici kasis yapılmasını istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.