Bursa'da Nilüfer Çayı'na düşen 1,5 yaşındaki çocuğu güvenlik görevlisi kurtardı
Bursa'da Nilüfer Çayı'na düşen 1,5 yaşındaki çocuk, parkın güvenlik görevlisi tarafından kurtarıldı.
Bursa
Hüdavendigar Kent Parkı'nda ailesiyle dolaşmaya çıkan çocuk, parkın içinden geçen Nilüfer Çayı'na düştü.
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Parkın güvenlik görevlisi Furkan Mercan, çocuğu çaydan kurtararak, ailesine teslim etti.
Olay anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Mercan'ı ziyaret ederek, hediye takdim etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.