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Bursa'da Nilüfer Çayı'na düşen 1,5 yaşındaki çocuğu güvenlik görevlisi kurtardı

Bursa'da Nilüfer Çayı'na düşen 1,5 yaşındaki çocuk, parkın güvenlik görevlisi tarafından kurtarıldı.

Burcu İnanır  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Bursa'da Nilüfer Çayı'na düşen 1,5 yaşındaki çocuğu güvenlik görevlisi kurtardı

Bursa

Hüdavendigar Kent Parkı'nda ailesiyle dolaşmaya çıkan çocuk, parkın içinden geçen Nilüfer Çayı'na düştü.

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Parkın güvenlik görevlisi Furkan Mercan, çocuğu çaydan kurtararak, ailesine teslim etti.

Olay anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Mercan'ı ziyaret ederek, hediye takdim etti.

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