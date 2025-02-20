Bursa'da madeni yağ dükkanında çıkan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.
Bursa
Yiğitler Mahallesi'ndeki OTOSANSİT'te madeni yağ satışı üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm iş yerini kapladı.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor https://t.co/AKrsyiug1s pic.twitter.com/WYtOeNfib5— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 20, 2025
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Zaman zaman parlamaların da görüldüğü yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.