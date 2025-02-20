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Bursa'da madeni yağ dükkanında çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Mustafa Yılmaz, Fatih Çapkın, Semih Şahin  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Bursa'da madeni yağ dükkanında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

Bursa

Yiğitler Mahallesi'ndeki OTOSANSİT'te madeni yağ satışı üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm iş yerini kapladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman parlamaların da görüldüğü yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

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