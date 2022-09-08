Bursa'da lüks araç firmasının bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, lüks araç firmasının bakım servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa
Ürünlü Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde bulunan firmaya ait bakım servisinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla sıfır araçlara sıçramadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle bakım servisinde maddi hasar meydana geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.