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Bursa'da lüks araç firmasının bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, lüks araç firmasının bakım servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mustafa Bikeç   | 08.09.2022
Bursa'da lüks araç firmasının bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Mustafa Bikeç/AA

Bursa

Ürünlü Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde bulunan firmaya ait bakım servisinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla sıfır araçlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle bakım servisinde maddi hasar meydana geldi.

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