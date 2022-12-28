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Bursa'da çocuklarına kötü muamelede bulunan anne baba tutuklandı

Bursa'da 4 çocuğuna kötü muamelede bulundukları ve darbettikleri öne sürülen yabancı uyruklu çift tutuklandı.

Elif Özlem Çelikler   | 28.12.2022
Bursa'da çocuklarına kötü muamelede bulunan anne baba tutuklandı

Bursa

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Alo 183 Şiddetle Mücadele Hattı'nı arayan kişi, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Doğan Sokağı'nda bir evde yaşayan çiftin, çocuklarına şiddet uyguladığı ihbarında bulundu.

İhbarı yapan kişi, kendisiyle görüşen Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerine şiddet olayına ilişkin görüntüleri verdi.

Polis ekipleri, bunun üzerine söz konusu adrese giderek, Suriye uyruklu anne Hanan R. (32) ve baba Hüseyin İ'yi (37) ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.

Çiftin çocukları R.İ. (10), A.İ. (6), A.T.İ. (5) ve R.İ'de (2) herhangi bir darp izine rastlamayan, videodaki darp olayının yaklaşık bir yıl önce gerçekleştiğini belirleyen ekipler, çiftin çocuklarına yönelik şiddetinin daha sonra da sürdüğünü belirledi.

Bu tespit üzerine Cumhuriyet savcılığının talimatıyla gözaltına alınan Hanan R. ve Hüseyin İ, sevk edildikleri hakimlikçe "çocuğa karşı kötü muamele" suçundan tutuklandı.

Söz konusu çocuklar ise devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi.

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