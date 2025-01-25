Dolar
35.68
Euro
37.48
Altın
2,771.75
ETH/USDT
3,336.70
BTC/USDT
105,015.00
BIST 100
10,104.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa'da boğazına cisim takılan kişi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde boğazına cisim takılan kişinin Heimlich manevrasıyla kurtarılması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Semih Şahin, Fatih Çapkın  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Bursa'da boğazına cisim takılan kişi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Bursa

İlçedeki kahvehanede bir kişinin boğazına henüz belirlenemeyen cisim takıldı.

Nefes almakta zorlanan kişiyi fark eden İsmail H, Heimlich manevrası uygulayıp bu kişinin boğazındaki cismin çıkmasını sağladı.

Yaşananlar, kahvehanenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı otel yangınına ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı
Başsavcılıktan, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin "kişinin hatırasına hakaret"ten soruşturma
Bursa'da boğazına cisim takılan kişi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Avukat Fırat Epözdemir'e terör örgütü soruşturmasında tutuklama
Yalova'da rögardan mavi renkli su taştı

Benzer haberler

Bursa'da boğazına cisim takılan kişi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Bursa'da boğazına cisim takılan kişi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Uludağ'da kar kalınlığı 76 santimetreye ulaştı

Geçen seneyi ihracat artışıyla kapatan bebe-çocuk konfeksiyoncuları 2025'i "toparlanma yılı" görüyor

Yeşilay, çevrim içi kumar bağımlılığıyla mücadele edenlere destek oluyor

Yeşilay, çevrim içi kumar bağımlılığıyla mücadele edenlere destek oluyor
Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Türk golbol takımı BUGES, üst sıraları hedefliyor

Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Türk golbol takımı BUGES, üst sıraları hedefliyor
TOFAŞ, Süper Lig'in ikinci devresine galibiyetle başlamak istiyor

TOFAŞ, Süper Lig'in ikinci devresine galibiyetle başlamak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet