Bursa'da boğazına cisim takılan kişi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Bursa'nın Gürsu ilçesinde boğazına cisim takılan kişinin Heimlich manevrasıyla kurtarılması, güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa
İlçedeki kahvehanede bir kişinin boğazına henüz belirlenemeyen cisim takıldı.
Nefes almakta zorlanan kişiyi fark eden İsmail H, Heimlich manevrası uygulayıp bu kişinin boğazındaki cismin çıkmasını sağladı.
Yaşananlar, kahvehanenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.