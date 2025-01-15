Dolar
35.50
Euro
36.58
Altın
2,684.36
ETH/USDT
3,235.60
BTC/USDT
97,217.00
BIST 100
9,736.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor BBP Genel Başkanı Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Büşra Nur Yılmaz  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa

BUDO'nun internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

Saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri ile 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferleri de aynı sebeple iptal edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü mağdur aileler terörün sona ermesini istiyor
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu ve korumasını Süleymaniye'de etkisizleştirdi
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Avrupa İşleri Bakanı Murtezani ile görüştü
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor

Benzer haberler

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ, yarıyıl tatilini dolu geçirecek

BUDO'nun yarınki 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
Türkiye'nin otomotiv yan sanayi ihracatı rekor kırdı

Türkiye'nin otomotiv yan sanayi ihracatı rekor kırdı
Polisin ormanda karşılaştığı tilkiyle kurduğu dostluk 6 aydır devam ediyor

Polisin ormanda karşılaştığı tilkiyle kurduğu dostluk 6 aydır devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet