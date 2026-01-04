Dolar
43.04
Euro
50.48
Altın
4,333.15
ETH/USDT
3,129.90
BTC/USDT
91,192.00
BIST 100
11,498.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bozcaada'da boş ham petrol tankeri fırtına nedeniyle karaya oturdu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Umman bayraklı boş ham petrol tankeri karaya oturdu.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
Bozcaada'da boş ham petrol tankeri fırtına nedeniyle karaya oturdu Fotoğraf: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Canakkale

Aliağa'dan Yalova'ya giden ve Bozcaada Demir Sahası'nda bekleyen 249 metre boyunda, 61,991 grostonluk "QENDIL" adlı ham petrol tankeri, fırtınadan olumsuz etkilendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gemi kaptanı, tankerin Polente mevkisinde karaya oturması üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Gemi Trafik Hizmetlerinden yardım talebinde bulundu.

Tankerin karaya oturduğu yerden kurtarılması için Kurtarma-10 ve Kurtarma 16 römorkörleri bölgeye sevk edildi.

"Kurtarma çalışmaları ilgili birimlerce koordineli şekilde devam etmektedir"

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Aliağa'dan Yalova'ya gitmek üzere seyir halinde olan ve Bozcaada ilçesi Demir Sahası'nda bekleyen Umman bayraklı "QENDIL" adlı boş ham petrol tankerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle karaya oturduğu hatırlatırak, "Yapılan kontrollerde geminin su almadığı, personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve geminin boş olması sebebiyle herhangi bir deniz kirliliğinin meydana gelmediği belirlenmiştir. Tankerin karaya oturduğu yerden emniyetli şekilde kurtarılması amacıyla Kurtarma-10 ve Kurtarma-16 römorkörleri bölgeye sevk edilmiştir. Kurtarma çalışmaları ilgili birimlerce koordineli şekilde devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan "QENDIL" adlı tankerin, 19 Aralık 2025'te Akdeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hava araçları ile vurulduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la telefonda görüştü
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Balıkesir'de 8 gündür kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Bozcaada'da boş ham petrol tankeri fırtına nedeniyle karaya oturdu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bozcaada'da boş ham petrol tankeri fırtına nedeniyle karaya oturdu

Bozcaada'da boş ham petrol tankeri fırtına nedeniyle karaya oturdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet