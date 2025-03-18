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Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Bolu'nun yüksek kesimlerindeki yağışla kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.

Mehmet Emin Gürbüz  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Bolu

Köroğlu Dağı'nın zirvesi, Sarıalan ve Aladağ yaylalarında gece başlayan kar yağışı aralıklarla sürdü.

Yağışın ardından Köroğlu Dağı'nın zirvesi ve yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Bu bölgelerde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.

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Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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