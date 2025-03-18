Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Bolu'nun yüksek kesimlerindeki yağışla kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.
Bolu
Köroğlu Dağı'nın zirvesi, Sarıalan ve Aladağ yaylalarında gece başlayan kar yağışı aralıklarla sürdü.
Yağışın ardından Köroğlu Dağı'nın zirvesi ve yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.
Bu bölgelerde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.