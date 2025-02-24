Dolar
36.43
Euro
38.14
Altın
2,953.17
ETH/USDT
2,678.40
BTC/USDT
95,695.00
BIST 100
9,658.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. -VTR
logo
Gündem

Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi tam doluluğa ulaştı

Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Baraj Gölü tam doluluğa ulaştı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi tam doluluğa ulaştı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

DSİ Bolu 53. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve Ekim 2024'te su seviyesi yüzde 19'a kadar düşen barajı besleyen derelerin debisi, eriyen karların etkisiyle arttı.

Mudurnu ve Abant derelerinde de su seviyesinin yükselmesiyle baraj gölü dolmaya devam etti.

Yaklaşık 21 milyon metreküp hacme sahip olan gölde su seviyesi yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Bu arada, bölgedeki hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesiyle gölün yüzeyinin bir kısmı buzla kaplandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de çığ düşme anı güvenlik kamerasında
İstanbul'da Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında denizanası yoğunluğu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Hattat Hasan Çelebi vefat etti
Narin Güran cinayetiyle ilgili suça sürüklenen 3 çocukla ilgili iddianame kabul edildi

Benzer haberler

Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi tam doluluğa ulaştı

Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi tam doluluğa ulaştı

Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu

Beyaza bürünen Abant karın tadını çıkarmak isteyenleri ağırlıyor

Bolu'da müdürün anonsuyla okul bahçesine çıkan öğrenciler öğretmenleriyle kartopu oynadı

Bolu'da müdürün anonsuyla okul bahçesine çıkan öğrenciler öğretmenleriyle kartopu oynadı
Gölcük Tabiat Parkı ve Keltepe Kayak Merkezi'nde kar manzarası dronla görüntülendi

Gölcük Tabiat Parkı ve Keltepe Kayak Merkezi'nde kar manzarası dronla görüntülendi
Abant'ta kar manzarası dronla görüntülendi

Abant'ta kar manzarası dronla görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet