Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaşamını yitiren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencisi Eslem Uyanık'ın cenazesi Kayseri'de toprağa verildi.
Kayseri
Kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında hayatını kaybeden ERÜ Edebiyat Fakültesi Rus Dili Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Eslem Uyanık'ın cenazesi Kayseri'ye getirildi.
Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze, yakınları tarafından teslim alındı.
Hulusi Akar Camisi'ne getirilen Eslem Uyanık'ın cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına Uyanık'ın ailesinin yanı sıra, üniversiteden arkadaşları, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile vatandaşlar katıldı.
Öte yandan Eslem'in babası Orhan Uyanık'ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.
Çetiz ailesi son yolculuğuna uğurlandı
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Çetiz ailesi için cenaze töreni düzenlendi.
Yangında hayatını kaybeden Ahmet ve Habibe Çetiz ile çocukları Vedat ve Esad Çetiz için öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Cenazeye, Çetiz ailesinin yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bazı milletvekilleri katıldı.
Cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.