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Bolu Kartalkaya'daki yangın soruşturmasında gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal otelinde meydana gelen yangınla ilgili gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

İsmet Karakaş  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Bolu Kartalkaya'daki yangın soruşturmasında gözaltı sayısı 14'e yükseldi Fotoğraf: Musa Serdar Terzioğlu/AA

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

Ayrıca, gözaltındaki 9 kişinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni bulgular çerçevesinde yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ve İnşaat Fakültesinde görev yapan öğretim üyesi akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi.

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