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Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada hastaneye kaldırılan 17 kişiden biri hayatını kaybetti

Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan ve hastanelerde tedavi altına alınan 17 kişiden biri yaşamını yitirdi. Yaralılardan 5'i taburcu olurken, diğerlerinin tedavisi sürüyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 20.03.2022
Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada hastaneye kaldırılan 17 kişiden biri hayatını kaybetti Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Bolu

Dün yaşanan kazanın ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Doğan B. (16), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kentteki hastanelerde tedavisi tamamlanan 5 kişi taburcu edilirken, 11 kişinin tedavisi sürüyor.

Yaralılar arasında bulunan 8 aylık bebeğin de sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Bolu Dağı Tüneli'nin içinde dün 6 tır ve 2 otobüsün de aralarında olduğu 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 31 kişi yaralanmış, bu yaralılardan 14'ü ayakta tedavi edilmiş, diğerleri hastanelere kaldırılmıştı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yaklaşık 5,5 saat sonra trafiğe açılmıştı.

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