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Gündem

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Mehmet Naci İnci atandı

Ömer Olcay   | 21.08.2021
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Mehmet Naci İnci atandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

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