Dolar
35.32
Euro
36.69
Altın
2,632.48
ETH/USDT
3,683.70
BTC/USDT
100,921.00
BIST 100
10,076.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bodrum'da içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düşen otomobil sürücüsü kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düşen sürücü kurtarıldı.

Ali Ballı  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Bodrum'da içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düşen otomobil sürücüsü kurtarıldı Fotoğraf: Ali Ballı - AA

Muğla

Yahşi Mahallesi Oyder Caddesi'nden geçen içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama sırasında caddede ilerleyen Aysen Üstünel'in kullandığı 34 SJ 6195 plakalı otomobil çukura düştü.

Çığlık işiten vatandaşlar, araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Çukura düşen otomobilin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri ise patlayan hattın onarımı için çalışma başlattı, polis ekipleri bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Çevredeki bazı sitelerin bahçelerinin de sular altında kaldığı olayda patlayan hattan boşalan tazyikli su denize kadar ulaştı. Kıyı şeridinin renginin kahverengiye döndüğü görüldü.

"Aracın camından kollarımdan çekip çıkardılar"

Otomobilin sürücüsü Aysen Üstünel, gazetecilere, "Çok korktum, yaşadığıma şükrediyorum. Daha kötü bir şey olabilirdi. Altyapımız eksik, insan canımız bu kadar ucuz. Ben o panik anında kriz geçirebilirdim. Aracın camından kollarımdan çekip çıkardılar. Araçta yalnızdım. Yanımda torunum olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi
Bodrum'da içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düşen otomobil sürücüsü kurtarıldı
Harran Üniversitesi güz çiğdeminin yeni türünü literatüre kazandırdı
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
Beyoğlu'nda bir camiden ayakkabı çalınması güvenlik kamerasında

Benzer haberler

Bodrum'da içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düşen otomobil sürücüsü kurtarıldı

Bodrum'da içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düşen otomobil sürücüsü kurtarıldı

Sipay Bodrum FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Bodrum'da restoranda boğazına yiyecek kaçan müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Bodrum'da sağanak etkili oluyor

Bodrum'da sağanak etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet