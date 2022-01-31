Dolar
13.46
Euro
15.09
Altın
1,796.24
ETH/USDT
2,687.30
BTC/USDT
38,524.00
BIST 100
2,003.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bodrum-Kaş arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor

Ayşe Yıldız   | 31.01.2022
Bodrum-Kaş arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor

Antalya

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesi arasında denizde yarın için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Bodrum ile Kaş arasında, denizde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 2 Şubat'ta gece saatlerinden itibaren etkisini yitireceği öngörülüyor.

Ayrıca, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 93 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'a yakalananların virüsü 2 aydan uzun süre bulaştırabileceği belirtildi
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 884 bini geçti
Kovid-19 vaka sayıları İstanbul'da azaldı, Ankara ve İzmir'de arttı
Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de oyun ve skorla zirveyi hedefliyor

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de oyun ve skorla zirveyi hedefliyor

Bodrum-Kaş arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteorolojiden Muğla için sağanak yağış uyarısı

Muğla-Denizli kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor

Muğla-Denizli kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor
Antalya-Denizli kara yolu ulaşıma açıldı

Antalya-Denizli kara yolu ulaşıma açıldı
'Minik Asiye' taburcu edildi

'Minik Asiye' taburcu edildi