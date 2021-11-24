Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolarlık fon ayırdı
Ankara
Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın huzurunda imzalanan anlaşmaların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Veliaht Prensi Bin Zayid'in Türkiye ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiğini vurgulayan Al Suwaidi, "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır." diye konuştu.
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