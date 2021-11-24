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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Altındağ Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşuyor.
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Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolarlık fon ayırdı

Mümin Altaş   | 24.11.2021
Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolarlık fon ayırdı

Ankara

Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın huzurunda imzalanan anlaşmaların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Veliaht Prensi Bin Zayid'in Türkiye ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiğini vurgulayan Al Suwaidi, "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır." diye konuştu.



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