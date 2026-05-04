Birçok ilde sağanak hayatı olumsuz etkiledi Birçok ilde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sakarya'daki Kanlıçay Deresi'nin debinin artmasıyla yolda çökme meydana geldi. Munzur Çayı’nın taşması sonucu Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı. Zonguldak ve Samsun'da denizin rengi değişti.

İlçede aralıklarla süren sağanak nedeniyle Mesudiye Mahallesi'ndeki Kanlıçay Deresi'nin debisi arttı. Yükselen suyun etkisiyle yan yolda çökme yaşandı, doğal gaz hattı ortaya çıktı.

Mahalle muhtarı İdris Gümüş, gazetecilere, akşamdan bu yana sağanak nedeniyle taşkınların yaşandığını anlattı.

Yan yolun yıkıldığını belirten Gümüş, "Yol köprümüz yapıldıktan sonra açıldı. Doğal gaz hattının değişmesi ve borunun yan tarafa geçmesinden sonra kalkacaktı. Sabah 08.00'den beri ekipler, ilçe belediyemiz, büyükşehir belediyemiz, DSİ, AGDAŞ koordineli şekilde tedbirlerini aldılar. Şu an bekliyoruz, gereken önlemler alındı." dedi.

Gümüş, tedbir amacıyla doğal gaz vanalarının kapatıldığını ve yolun çökmesiyle ortaya çıkan borunun, iş makinelerinin yardımıyla güvenli bölgeye alınacağını kaydetti.

Gaziantep

Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla etkisini artırıyor. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentin işlek cadde ve kavşaklarında önlem alan belediye ekipleri, rögar kapakları çevresinde biriken suları tahliye ediyor.

Kavşaklarda görev yapan trafik polisleri ise oluşan yoğunluğu kontrol altına almaya çalışıyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırıyor.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kilis

Kilis'te öğle saatlerinden sonra başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar güçlük yaşadı.

Meteoroloji 6. ve 15. Bölge Müdürlüklerinin verilerine göre, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağışın gece saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Tunceli

Kentte bir süredir etkili olan sağanak, Munzur Çayı’nın taşmasına neden oldu.

Taşkın nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolunun Laç Deresi ve Venk Köprüsü mevkileri su altında kaldı.

Ekipler, araç trafiğine kapatılan kara yolunda çalışma başlattı.

Öte yandan, Ovacık’taki Yaygünü köyü ile ilçe merkezi arasında ulaşımı sağlayan asma köprü taşkından zarar gördü.

Zonguldak

İki gündür etkili olan sağanağın ardından kent merkezinden geçen Üzülmez Deresi'nden akan çamurlu su, limanda denizin rengini değiştirdi.

Çamurlu su, liman bölgesinde deniz yüzeyini kapladı. Yağmurun ardından kıyı bölgelerde de denizin rengi kahverengiye büründü.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte yağış etkisini sürdürüyor.

Öte yandan, Karadeniz Ereğli-Zonguldak kara yolu Değirmenağzı Tünelleri çıkışında, kentte 3 gündür süren yağış nedeniyle yamaçtan kopan taş, kaya ve toprak ile ağaç parçaları yüksek gerilim hattına çarptı.

Elektrik tellerinin sarktığını gören sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yol güvenliğini sağlamak amacıyla kara yolunu yaklaşık 1 saat boyunca uzun araçların geçişine kapattı.

Tellerin kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Samsun

Bölgede son günlerde etkili olan sağanaklar, ilçede denize dökülen çayın debisini artırdı.

Yüksek kesimlerde kar sularının da erimesiyle çay yatağından taşınan çamurlu su, yağmur sularının denize ulaştığı noktalarda mavi ve turkuaz tonların hakim olduğu Karadeniz'in bir bölümünü kahverengiye dönüştürdü.

Geniş bir alana yayılan renk değişimi dronla görüntülendi.

Bilecik

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Esere bölgesinde dağlardan gelen sular, dere yataklarında tıkanmalara neden oldu.

Bundan dolayı bazı yollar ile tarım arazileri sular altında kaldı.

Kınık bölgesinde ise Sorgun deresi taştı, Gümüşdere ile Bahçesultan köyleri arasındaki Ahı Dağı mevkisinde heyelan meydana geldi.

İlçe genelinde Devlet Su işleri (DSİ), İl Özel İdaresi, AFAD, karayolları, jandarma ve belediye ekipleri, suyun tahliyesi ve yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de taşkın yaşanan bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Bu arada ilçenin yüksek rakımlı bölgelerinde ise kar kalınlığının 4 santimetreyi aştığı bildirildi.

Düzce

Kent genelinde etkili olan sağanak, Gölyaka ilçesi sınırlarında yer alan Efteni Gölü'nü besleyen derelerde su seviyesini artırdı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Gölyaka Belediyesi, bölgede meydana gelen ufak çaplı toprak kaymalarının oluşturduğu heyelan riski nedeniyle gölün adını taşıyan tabiat parkını ziyarete kapatma kararı aldı.

Girişine güvenlik şeridi çekilen park, geçici süreyle kapatıldı.

DSİ ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın devam ettiği kentte taşkın ve heyelan riski taşıyan bölgelerde çalışma yürütüyor.

Bu arada, Melen Çayı'nın yükselmesi nedeniyle Gölyaka Kültür Park'ın bazı kısımları suyla kaplandı.