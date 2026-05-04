Muş'un rüzgarından yaklaşık 32 bin hanenin elektriği karşılanıyor Muş'ta devlet desteğiyle kurulan Kurtik Rüzgar Enerjisi Santralinde yapılan üretimle yaklaşık 32 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

Kentte 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'nın zirvesine MBD Rüzgar Enerji Üretim AŞ tarafından geçen yıl 6 türbinden oluşan ve kurulu gücü 42 megavat olan rüzgar enerjisi santrali (RES) kuruldu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında devlet desteğinden de yararlanılarak kurulan santralde kentin elektrik ihtiyacının önemli bir bölümü karşılanıyor.

Rüzgar hızının uygun seviyelerde seyrettiği Kurtik Dağı zirvesinde 113 metre yüksekliğindeki kulelerde bulunan 81 metre uzunluğundaki kanatların dönmesiyle elde edilen enerji, iletim hatları üzerinden şebekeye aktarılıyor.

Geçen yıldan bu yana faaliyet gösteren santralde üretilen elektrik, kentte yaklaşık 32 bin hanenin kullanımına sunuluyor.

"Santralimizde 25 kişilik deneyimli ekip görev yapıyor"

Santral İşletme Müdürü Ömer Mustafa Yalçıner, AA muhabirine, kurdukları tesisin Muş'un tek rüzgar enerjisi santrali olduğunu söyledi.

Yalçıner, Kurtik Dağı mevkisinde kurulan ve her biri 7 megavat kapasiteli 6 türbinden oluşan santralin, bölgenin yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesini sağlayan önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.

Santralin 2 bin 645 metre rakımda olması ve rüzgar verimliliği sayesinde 7 gün 24 saat elektrik enerjisi üretimi yapabildiklerini belirten Yalçıner, şöyle konuştu:

"42 megavat kurulu gücümüz ile Muş bölgesinde yaklaşık 32 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaktayız. Ülkemizin enerji ihtiyacına katkı sunarken, temiz ve çevre dostu enerji üretimi gerçekleştiriyoruz. Rüzgar enerjisi sayesinde karbon salınımını azaltarak sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir rol üstleniyoruz. Santralimizde 25 kişilik deneyimli ekip görev yapıyor. Bu ekip, işletme, bakım-onarım ve saha operasyonlarını titizlikle yürüterek türbinlerin maksimum verimle çalışmasını sağlıyor."

Bölgede zorlu kış koşullarının hakim olduğunu ifade eden Yalçıner, şunları kaydetti:

"Burası yaklaşık 6 ay yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bir bölge. Ekip arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kurtik Dağı gibi coğrafi açıdan zorlu bir bölgede faaliyet göstermek zaman zaman ulaşım ve operasyonel süreçlerde zorluklar doğurabiliyor ancak güçlü teknik altyapımız ve tecrübeli kadromuz sayesinde bu zorlukları etkin şekilde yönetiyoruz. Tesisimiz, yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki enerji nakil hatları üzerinden şebekeye güvenilir ve kaliteli enerji arzı sağlamaktadır."