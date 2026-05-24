Bazı illerde sağanak etkili oldu Bazı illerde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlar, su birikintisinin oluştuğu yollarda ulaşım güçlüğü yaşadı.

Yağışın etkisiyle debisi yükselen derelerden akan su, Van Gölü'nün bir kısmında renk değişikliğine neden oldu.

Kastamonu

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde etkisini gösterdi.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Yaklaşık 20 dakika etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak aralıklarla hafta boyu devam edecek.

Tokat

Tokat'ın Pazar ilçesinde sağanak nedeniyle kara yolunda çöküntü oluştu.

İlçede aralıklarla devam eden yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

Son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Tokat'ın tarım merkezi olan Kazova'daki tarım arazileri su altında kaldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Ballıca Mağarası'na giden kara yolunun Kazova tarafındaki kesimi Yeşilırmak'taki taşkın riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kazova'nın içerisinde yer alan Kalaycık köyü yakınlarında trafiğe kapatılan ve altından dere geçen kara yolunda obruğu andıran çökme meydana geldi.

Vatandaşlar, yaklaşık 3 metre çapında ve 4 metre derinliğinde oluşan çöküntünün çevresine de kum dolu çuval koyarak güvenlik önlemi aldı.

Çöküntü ve su altındaki tarım alanları dronla görüntülendi.