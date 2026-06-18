Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler, 19. gününde de devam ediyor.

Arnavutluk'ta Zvernec'teki turizm projesine karşı gösteriler 19. gününde sürüyor Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler, 19. gününde de devam ediyor.

Başkent Tiran'da "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösteriye, çok sayıda kişi katıldı.

İskender Bey Meydanı'nda toplanan göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Önceki gösterilerin aksine bugünkü gösteride vatandaşlar, ilk olarak Meclis binası önüne yürüyerek, burada bir süre slogan attı.

Bu esnada bir grup gösterici ile iktidardaki Sosyalist Parti'nin (PS) bir milletvekili arasında sözlü tartışma yaşandı.

Çeşitli pankartların ve dövizlerin taşındığı gösteride vatandaşlar, Meclis binası önünde bir süre kaldıktan sonra ellerindeki Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binasına yürüdü.

"Arnavutluk ve Arnavutlar için gösterideyim"

Göstericilerden 39 yaşındaki Artur Gjini, AA muhabirine, ülkesinde her şeyin değişmesi gerektiğini söyledi.

Gjini, "Ben, Arnavutluk ve Arnavutlar için buradayım. Halk olarak hakkımızı talep ediyoruz. Sadece (Başbakan Edi) Rama'nın değil, Sali'nin (Berisha), Ilir Meta'nın (muhalefet partisi Özgürlük Partisi lideri) istifasını da istiyoruz. Tüm Arnavutlar onların ne yaptığını biliyor." dedi.

Bir diğer gösterici 40 yaşındaki Edri Ndreu ise ülkenin yeni bir siyasi ruha ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.

Siyasetin durma noktasına geldiğini kaydeden Ndreu, "Elbette, sadece Rama'nın (istifası) değil, tüm meclisin feshedilmesi gerekiyor. Herkes gitti, Arnavutluk boşaltıldı. İnşaat sektöründe işçi yok, durum çok kötü." diye konuştu.

Ndreu, gösterilerin devam etmesi temennisinde bulunarak, siyasetçilerin kendileri adına karar vermeyeceğini vurguladı.

Göstericiler, Başbakan Rama istifa edene kadar gösterilerine devam edeceklerini ifade etti.

Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" yönündeki iddiaları reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin, Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

Fotoğraf : Olsi Shehu/AA

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin, yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.