Bazı illerde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da yaşamı olumsuz etkileyen sağanak ve dolu, su baskınlarına neden oldu.

Kentte öğleden sonra aniden bastıran ve giderek etkisini artıran yağış nedeniyle bazı alt geçitlerin yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

[1/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, yağış sebebiyle zor anlar yaşadı. [2/43] Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. [3/43] Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Esnaflar iş yerlerinin önünde biriken buz parçalarını temizledi. [4/43] Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Esnaflar iş yerlerinin önünde biriken buz parçalarını temizledi. [5/43] Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. İtfaiye ekipleri, su basan bazı evler ve yollarda tahliye çalışması yaptı. [6/43] Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. İtfaiye ekipleri, su basan bazı evler ve yollarda tahliye çalışması yaptı. [7/43] Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. İtfaiye ekipleri, su basan bazı evler ve yollarda tahliye çalışması yaptı. [8/43] Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. İtfaiye ekipleri, su basan bazı evler ve yollarda tahliye çalışması yaptı. [9/43] Ankara’da etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. İtfaiye ekipleri, su basan bazı evler ve yollarda tahliye çalışması yaptı. [10/43] Ankara’da etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. İtfaiye ekipleri, su basan bazı evler ve yollarda tahliye çalışması yaptı. [11/43] Ankara’da etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. İtfaiye ekipleri, su basan bazı evler ve yollarda tahliye çalışması yaptı. [12/43] Ankara’da etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. İtfaiye ekipleri, su basan bazı evler ve yollarda tahliye çalışması yaptı. [13/43] Ankara’da etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. [14/43] Ankara’da etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. [15/43] Ankara’da etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. [16/43] Ankara’da etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. [17/43] Ankara’da etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. [18/43] Ankara’da etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. [19/43] Ankara’da etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. [20/43] Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Keçiören ilçesindeki bazı işyerlerini su bastı. [21/43] Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Keçiören ilçesindeki bazı işyerlerine su bastı. [22/43] Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Keçiören ilçesindeki bazı işyerlerine su bastı. [23/43] Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Keçiören ilçesindeki bazı işyerlerine su bastı. [24/43] Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. [25/43] Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. [26/43] Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. [27/43] Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyeyle korunmaya çalıştı. [28/43] Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. [29/43] Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Keçiören ilçesindeki bazı işyerlerine su bastı. [30/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, yağış sebebiyle zor anlar yaşadı. [31/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, yağış sebebiyle zor anlar yaşadı. [32/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. [33/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, yağış sebebiyle zor anlar yaşadı. [34/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, yağış sebebiyle zor anlar yaşadı. [35/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. [36/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. [37/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, yağış sebebiyle zor anlar yaşadı. [38/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. [39/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, yağış sebebiyle zor anlar yaşadı. [40/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. [41/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. [42/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. [43/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. × [1/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, yağış sebebiyle zor anlar yaşadı. [2/43] Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. [3/43] Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Esnaflar iş yerlerinin önünde biriken buz parçalarını temizledi. [4/43] Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Esnaflar iş yerlerinin önünde biriken buz parçalarını temizledi. [5/43] Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. İtfaiye ekipleri, su basan bazı evler ve yollarda tahliye çalışması yaptı. [6/43] Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. İtfaiye ekipleri, su basan bazı evler ve yollarda tahliye çalışması yaptı. [7/43] Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. İtfaiye ekipleri, su basan bazı evler ve yollarda tahliye çalışması yaptı. [8/43] Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. İtfaiye ekipleri, su basan bazı evler ve yollarda tahliye çalışması yaptı. [9/43] Ankara’da etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. İtfaiye ekipleri, su basan bazı evler ve yollarda tahliye çalışması yaptı. [10/43] Ankara’da etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. İtfaiye ekipleri, su basan bazı evler ve yollarda tahliye çalışması yaptı. [11/43] Ankara’da etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. İtfaiye ekipleri, su basan bazı evler ve yollarda tahliye çalışması yaptı. [12/43] Ankara’da etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. İtfaiye ekipleri, su basan bazı evler ve yollarda tahliye çalışması yaptı. [13/43] Ankara’da etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. [14/43] Ankara’da etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. [15/43] Ankara’da etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. [16/43] Ankara’da etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. [17/43] Ankara’da etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. [18/43] Ankara’da etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. [19/43] Ankara’da etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. [20/43] Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Keçiören ilçesindeki bazı işyerlerini su bastı. [21/43] Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Keçiören ilçesindeki bazı işyerlerine su bastı. [22/43] Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Keçiören ilçesindeki bazı işyerlerine su bastı. [23/43] Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Keçiören ilçesindeki bazı işyerlerine su bastı. [24/43] Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. [25/43] Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. [26/43] Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. [27/43] Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyeyle korunmaya çalıştı. [28/43] Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. [29/43] Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Keçiören ilçesindeki bazı işyerlerine su bastı. [30/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, yağış sebebiyle zor anlar yaşadı. [31/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, yağış sebebiyle zor anlar yaşadı. [32/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. [33/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, yağış sebebiyle zor anlar yaşadı. [34/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, yağış sebebiyle zor anlar yaşadı. [35/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. [36/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. [37/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, yağış sebebiyle zor anlar yaşadı. [38/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. [39/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, yağış sebebiyle zor anlar yaşadı. [40/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. [41/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. [42/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. [43/43] Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Yenimahalle ilçesinde sel nedeniyle yoldaki bir çöp konteyneri sürüklenirken, bazı araçlar yolda kaldı.

Bazı ilçelerde de kısa süreli dolu etkili oldu.

Kahramankazan ve Bağlum'da da dolu nedeniyle yollar beyaza büründü, bazı araçlar zarar gördü, alt geçitleri su bastı, su birikintisi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. İstanbul Yolu'nda trafik aksadı.

Gazi Üniversitesi alt geçidinde biriken yağmur suyu nedeniyle mahsur kalan motokurye, çevredekilerin de yardımıyla güvenli alana ulaştırıldı.

Keçiören ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle ev ve iş yerleri su basan vatandaşlar, suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Yağış nedeniyle vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Yürüyen ancak şemsiyesi bulunmayan vatandaşlar montları ve buldukları karton parçalarını üstlerine tutarak ıslanmamaya çalıştı.

Öte yandan, belediye ekipleri, yağmur suyunun tahliyesi için çalışma başlattı.

Ankara'da sağanak yüzünden yol çöktü

Kentte öğleden sonra aniden bastıran ve giderek etkisini artıran yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle, Demetevler Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi'nde yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Çökmenin ardından yol trafiğe kapatıldı, araç kuyrukları oluştu.

Yenimahalle ilçesinde su basan alt geçitlerde bir kamyonet mahsur kalırken sudan geçen ambulans ise arızalandı.

Belediye ekiplerinin tahliye çalışmalarıyla alt geçitler ulaşıma açıldı.

Yağmurun etkisini artırdığı anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kırşehir'de sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu

Kentte akşama doğru etkisini artıran sağanak ve dolu nedeniyle çok sayıda iş yeri ve bodrum katını su bastı.

Ankara Caddesi'nin suyla kaplanması ulaşımı olumsuz etkiledi, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı ile Terme ve Lise caddelerinde sele neden olan yağışlar nedeniyle bazı iş yerleri ve araçlar su altında kaldı.

Vatandaşlar, iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalışıyor.

Terme Caddesi'nde çiçekçi dükkanı işleten Serkan Erel, sağanağın ardından sel meydana geldiğini söyledi.

Mağdur olduklarını belirten Erel, "Öncelikli olan yerler var, birisi de bu bölge. Biz burada her sene bu çileyi çekiyoruz." dedi.

“260 sel ve su baskını ihbarı alındı”

Vali Murat Sefa Demiryürek, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, İl AFAD Müdürü Uğur Olgun ve ilgili daire amirleri, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda iş yerleri ve bodrumları su basılan alanda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Bölgedeki esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunan Demiryürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezinde yoğunlaşan yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde sel ve su baskınlarının yaşandığını söyledi.

Sahada fedakarca görev yapan personele teşekkür eden Demiryürek, "Bugün saat 17.00'den itibaren yoğunlaşan ve son 24 saat içerisinde ilimiz genelinde metrekareye 56,4 kilogram yağış düşmüştür. Yağışlar seviye ve kot olarak düşük yerlerde su baskınlarına neden oldu. Şu ana kadar il merkezinde toplam 260 sel ve su baskını ihbarı alındı, büyük bölümüne müdahale edildi. 22 vatandaşımız mahsur kaldığı için müracaatçı oldular, ekiplerimiz onları bulundukları yerlerden aldı. Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD, İl Özel İdaresi, Kırşehir Belediyesi ile Boztepe, Mucur ve Kaman Belediyeleri ile emniyet ve jandarma ekiplerimizle sel ve su baskınları olan bölgelerde müdahalede bulunuyoruz. DSİ Bölge Müdürlüğümüzün de ekip ve iş makineleri de sahada gerekli müdahaleleri yapıyor." ifadelerini kullandı.

Metrekareye yaklaşık 45 kilogram yağış düştü

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde etkili olan sağanak nedeniyle bugün itibarıyla Kırşehir merkezde metrekareye yaklaşık 45 kilogram yağış düşmüştür. Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların saat 23.00’e kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenmektedir. İlgili kurumlarımız tarafından saha çalışmaları ve meteorolojik veriler anlık olarak takip edilmekte olup, gerekli tedbirler alınmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD, İl Özel İdaresi ekiplerimiz ve ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde görevlerini sürdürmektedir."

Yozgat

Yozgat'ın Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde etkili olan dolu ve yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel ve tarımsal zarar ihbarları üzerine, İl Özel İdaresi, Karayolları, emniyet ve jandarma ekiplerinin sahadaki çalışmalarına ivedilikle başladığı belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yağışlardan etkilenen bölgelerde vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarımız koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Tarımsal alanlarda oluşan zararların tespiti amacıyla İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimize bağlı ekiplerimiz yarın sabah saatlerinden itibaren sahada incelemelerine başlayacaktır. Sahada görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyor, sel ve doludan etkilenen üreticilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Afyonkarahisar

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanağın ardından merkeze bağlı Çıkrık ve Beyyazı beldesi ile Sinanpaşa'nın Taşoluk, Ahmetpaşa beldeleri ve İhsaniye ilçesinin Kayıhan beldesi ile bazı köylerinde dolu yağışı etkili oldu.

Dolu nedeniyle beyaza bürünen yollarda su birikintileri oluştu.

Taşoluk beldesindeki cadde ve yollarda oluşan yaklaşık 30 santimetre kalınlığındaki dolu nedeniyle trafikte araçlar ilerlemekte zorlandı. Belediye ait iş makineleri ve ekipler, belde merkezinde temizleme çalışması yaptı.

Bölgelerdeki ekili arpa, buğday ve ayçiçeği arazilerinin de dolu ve sağanaktan zarar gördüğü bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgelerdeki ekili tarım arazilerinde hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

Manisa

Manisa'nın Salihli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış sele neden oldu. Rögarların taştığı ilçede bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi ekipleri, biriken suyun tahliyesi ve olumsuzlukların giderilmesi için çalışma başlattı.

Denizli

Kentte öğleden sonra etkisini sürdüren yağış sonrası taşkın suları ve beraberinde sürüklenen malzemeler karayoluna ulaştı.

Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi'nden geçen Aydın-Denizli kara yolunda su birikintileri oluştu.

Güvenlik gerekçesiyle yolun kente ulaşan bölümü trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü olarak Aydın istikametine tek yönlü sağlandı.

İhbar üzerine bölgeye karayolları, jandarma, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Trafik ekipleri sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor.

Ekipler, yola taşan suyun tahliyesi ve biriken malzemelerin temizlenmesi için çalışma başlattı.-

Polis ekipleri, bölgede trafik güvenliğini sağlarken, sürücülere dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Yolda kalan bazı araç sürücüleri çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Öte yandan bölgedeki bazı tarım arazileri zarar gördü.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun yeniden çift yönlü ulaşıma açılacağı bildirildi.