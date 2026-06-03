Gümüşhane ve Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Sinan Uçar, Hüseyin Demirci
03 Haziran 2026•Güncelleme: 03 Haziran 2026
Kent merkezinde sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Trafikte seyreden bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek yağışın dinmesini bekledi.
Sağanağa sokakta yakalanan vatandaşlar ise çevredeki iş yerlerine sığındı.
Kars
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde günlerdir aralıklarla devam eden sağanak, yerini doluya bıraktı.
Dolu nedeniyle cadde ve bahçeler beyaza büründü.
Yeşil alanlar, çiçekler doludan etkilendi.