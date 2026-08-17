Yemen hükümeti: Husiler, Babulmendeb bölgesine 5 balistik füze ile saldırı düzenledi

Yemen hükümetine bağlı Ulusal Direniş Güçleri, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Husilerin ülkenin güneybatısında yer alan Babulmendeb bölgesini 5 balistik füzeyle hedef aldığı belirtildi.

Füzelerin hedeflerine, yol açtığı tahribata ya da can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Husilerden ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.