Çekya ile Güney Afrika berabere kaldı

[1/13] FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubu maçında Çekya ile Güney Afrika, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda karşılaştı.
[2/13] FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubu maçında Çekya ile Güney Afrika, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda karşılaştı.
[3/13] FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubu maçında Çekya ile Güney Afrika, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda karşılaştı.
[4/13] 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun 2. haftasındaki Çekya-Güney Afrika maçı, 1-1 berabere sona erdi.
[5/13] FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubu maçında Çekya ile Güney Afrika, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda karşılaştı.
[6/13] FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubu maçında Çekya ile Güney Afrika, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda karşılaştı.
[7/13] FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubu maçında Çekya ile Güney Afrika, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda karşılaştı.
[8/13] FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubu maçında Çekya ile Güney Afrika, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda karşılaştı.
[9/13] FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubu maçında Çekya ile Güney Afrika, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda karşılaştı.
[10/13] FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubu maçında Çekya ile Güney Afrika, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda karşılaştı.
[11/13] FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubu maçında Çekya ile Güney Afrika, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda karşılaştı.
[12/13] FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubu maçında Çekya ile Güney Afrika, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda karşılaştı.
[13/13] FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubu maçında Çekya ile Güney Afrika, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda karşılaştı.