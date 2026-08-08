İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürerken patlamamış mühimmata müdahalede 3 asker yaralandı

İsrail, bölgedeki ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçuları Sur kentinin güneyindeki Mansuri beldesini çok sayıda top mermisiyle hedef aldı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Nebatiye vilayetine bağlı Batı Zavtar beldesinde patlamamış mühimmatı etkisiz hale getirme çalışmaları sırasında 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Lübnan ordusu, pilot bölge uygulaması kapsamında İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan Batı Zavtar beldesinde 21 Temmuz'da konuşlanarak arama-tarama faaliyetleri başlattığını duyurmuştu.

⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.