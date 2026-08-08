İran Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri: ABD davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadr, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ABD'nin tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu belirtti.

Zülkadr, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ABD'nin tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu dile getiren Zülkadr, "ABD davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak." ifadelerini kullandı.

Zülkadr, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin "İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması, deniz ablukasını sona erdirmesi, deniz ve hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi, yaptırımları kaldırması ve İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi" gerektiğini belirtti.

İranlı yetkili, ayrıca ABD'nin Lübnan, Filistin, Yemen ve Irak'taki İran müttefiklerine karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmesi, İran'ı tehdit etmemesi ve "İran milletinin mukaddesatına hakaret etmemesi" şartlarını da öne sürdü.

İran Ordusu Sözcüsü: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durumu kabul etmekten başka seçeneği yok

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminia, başkent Tahran'ın Çitger semtinde düzenlenen bir toplantıda konuştu.

Bu süreçte halkın desteğini takdir eden Ekreminia, "Düşmanın İran milletine karşı bir stratejisi yok. Amerikalı yetkililerin öfkesi, anlaşmazlıkları ve çelişkili açıklamaları, asılsız tehditlerle birlikte, İran'a karşı savaştaki çaresizliklerini ve acziyetlerini gösteriyor." dedi.

Konuşmasında Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen Ekreminia, "Bugün Hürmüz Boğazı'nda İran düzeni hakimdir ve İran Silahlı Kuvvetleri bu düzen tam olarak kurulana kadar dimdik duracaktır. Bu yolda silahlı kuvvetler hem güçlü bir motivasyona ve iradeye hem de gerekli savunma kapasitesine sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı'nda İran'ın oluşturduğu yeni düzenin artık "geri döndürülemez" olduğunu dile getiren Ordu Sözcüsü, "ABD'nin mevcut durumu kabul etmekten başka seçeneği yok ve aksi takdirde geçmiştekinden çok daha büyük bedeller ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı: Şu an ABD'yle bir anlaşma için en uygun zaman çünkü ülkede birlik ve dayanışma var

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Gazeteciler Günü" vesilesiyle İçişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

ABD ile anlaşma ihtimalini değerlendiren İran Cumhurbaşkanı, "Eğer bir anlaşmaya varılmasından bahsediliyorsa bence şu an bir anlaşma için en uygun zaman çünkü ülkede birlik, güç ve dayanışma var. Bildiğim kadarıyla İran bu savaşta ve bu çatışmada galip ve güçlü olarak kabul ediliyor." dedi.

Savaşların tek başına anlaşmazlıkları çözemeyeceğini ifade eden Pezeşkiyan, hükümetinin haziran ayında ABD ile imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde barış arayışını sürdürmek istediğini dile getirdi.

ABD'nin İran için hala "güvenilmez" olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "ABD'nin oluşturduğu güvensizlik ortamından vazgeçmesi ve güvenin yeniden tesis edilebilmesi şartıyla, mutabakatı yaklaşımımızın temeli haline getirmekte kararlıyız." diye konuştu.

ABD, Hürmüz'deki abluka kapsamında boğazdaki gemilerin durumuna yönelik güncel bilgi paylaştı

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Hürmüz'deki abluka kapsamında güncel bilgilere yer verildi.

Açıklamada, İran'la Hürmüz Boğazı'nın kullanım hakkı konusunda yaşanan anlaşmazlık kapsamında, 8 Ağustos itibarıyla 53 ticari geminin rotasının değiştirildiği, 2 geminin devre dışı bırakıldığı ve diğer 2'sine de el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, "ABD ordusu, insani yardım amacıyla 30'dan fazla geminin abluka bölgesinden geçmesine izin verdi." ifadesi kullanıldı.

İran'a yönelik ablukada görevli USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde yapılan bakım çalışmalarının da görseli paylaşıldı.

Uçak gemisindeki bakımın, İran'a abluka uygulamak için geminin taarruz grubu unsurlarının göreve hazır durumda kalmasını sağlamak amacıyla yapıldığı, bu kapsamda geminin güvertesinde F/A-18E Super Hornet uçaklarında bakım çalışmalarının da yürütüldüğü kaydedildi.

İsrail televizyonu: İsrail, İran’a tek başına saldırılar düzenleme ihtimaline hazırlık yapıyor

İsrail’de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberinde, Tel Aviv yönetiminin ABD olmaksızın İran'a saldırı düzenleme ihtimalini hala masada tuttuğu belirtildi.

Haberde, ABD'nin İran'la savaşı sona erdirecek diplomatik "çıkış yolu" arayışında olduğu bir dönemde İsrail ordusunun tek başına saldırılar düzenleme ihtimaline ilişkin hazırlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.

Amerikan CNN kanalının haberinde, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in son haftalarda İran ile savaşın geldiği noktaya ilişkin endişelerini Washington yönetimindeki üst düzey yetkililerle paylaştığı belirtilmişti.

Caine'in, İran ile savaşın daha fazla tırmanmasının yeni riskler yaratabileceği ve yalnızca hava saldırılarıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşılmasının zor olduğu gerekçesiyle çatışmadan "çıkış yolu" aradığı öne sürülmüştü.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüşen Caine'in, çatışmanın daha fazla tırmanmasına yol açabilecek askeri seçeneklerin risklerine dikkati çektiği ve yalnızca hava saldırılarıyla Trump'ın İran'a yönelik hedeflerine ulaşılmasının zor olduğunu belirttiği iddia edilmişti.