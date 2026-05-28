Bazı illerde sağanak ve dolu etkili oldu Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne'de gök gürültülü sağanak şeklinde başlayan yağış, bazı bölgelerde doluya dönüştü.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerinin tenteleri ile kapalı çarşılara sığınarak korunmaya çalıştı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri, trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ve çevre köylerde aniden başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.

Yaklaşık 20 dakika boyunca etkili olan ve misket büyüklüğüne ulaşan dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara ve saçak altlarına sığınırken, sürücüler görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araç sahipleri, araçlarını doludan korumak için battaniye ve halılarla önlem almaya çalıştı.

​Dolu yağışının özellikle ilçedeki ekili tarım arazilerinde ve meyve bahçelerinde zarara yol açtığı öğrenildi.

Kütahya

Kütahya'da aniden bastıran dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde yaklaşık 1 saat süren dolu ve sağanak, bazı evlerin bodrum katlarında su baskınlarına yol açtı.

Su birikintileri, şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu.

Kütahya-Tavşanlı çevre yolunda sel suları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar, arızalanarak yolda kaldı.

Trafik ekipleri Kütahya-Tavşanlı çevre yolunda, Kütahya Belediyesi ekipleri ise su birikintisi olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.