A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdürdü

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Ay-yıldızlı ekipte Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı çalıştı. Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Eskihellaç, Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız ise tedavi edildi.

Montella ile milli oyuncular, basın mensuplarıyla bayramlaştı

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ile oyuncular, basın mensuplarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

İtalyan teknik adam ile milli futbolcular, antrenmandan önce basın mensuplarıyla bayramlaştı. Arda Güler ile Yusuf Akçiçek, gazetecilere lokum ikram etti.

Başkan Hacıosmanoğlu: "Çocuklar çok iyi çalışıyor"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türk milletinin gücünü de arkalarına alarak hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

Yönetim kurulu üyeleriyle idmanı takip eden Başkan Hacıosmanoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederim. Çocuklar iyi çalışıyor. Bu yola çıktığımızda bizim bir hedefimiz vardı. 'Sağ olsun' bakanımızla Karadağ'da ve Kosova'da beraberdik. Ben kongreye 12 gün kala, 9 yaşındaki kızımın tavsiyesiyle aday oldum, 'Git futbolun başkanı ol, dünya şampiyonu olalım' dedi. Ben onun temiz kalbine inanıyorum. Bu yetenekli çocuklarla beraber, Türk milletinin gücünü de arkamıza alarak Allah nasip ederse 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geleceğiz." ifadelerini kullandı.