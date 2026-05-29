Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta: Sergilediğimiz performansla burada olmayı hak ettik

İspanyol teknik adam, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yarın TSİ 19.00'da başlayacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımının final maçına hazırlık sürecinin iyi geçtiğini aktaran Arteta, "Son derece odaklanmış durumdayız. Sergilediğimiz performansla burada olmayı hak ettik. Yarın sahada da kazanmak için mücadele etmemiz gerekecek." dedi.

Kulübün 140 yıllık tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanma ihtimaliyle ilgili 44 yaşındaki teknik direktör, "Arsenal gibi bir kulüpte yeni bir tarih yazmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Amacımız bu ve bu yüzden hepimiz bu kadar heyecanlıyız. Bunu gerçekleştirmek için içimizde muazzam bir arzu var." şeklinde görüş belirtti.

Geçen sezon PSG'ye yarı finalde elenmelerini oyuncularını motive etmek için kullanıp kullanmadığının sorulması üzerine Arteta, "Geçen sezon PSG ile yaptığımız 3 maçtan çıkardığımız dersleri ve örnekleri kullandık. Oradan alınacak çok şey var. Ancak bizim de farklı bir şekilde geliştiğimiz bir gerçek. Onlar da farklı bir şekilde gelişti. Senaryo da şu an daha farklı. Bazı dersler çıkardık, daha iyi yapmamız gereken bazı şeyler var ve bunların yarın sahaya yansıyacağından eminim. O maçları tekrar izlediğimde gördüklerimden çok memnun kalmıştım. Finalin kapısından döndüğümüz pek çok anda ne kadar yakın olduğumuz ve ne kadar şanssız olduğumuz konusundaki hissiyatım daha da pekişti. Yarın kesinlikle farklı bir oyun oynanacak." diye konuştu.

Genç teknik adam, takımında istek ve motivasyonu gördüğünü belirterek, "Etrafıma baktığımda, hepsinin bu maçta oynamak için duyduğu o coşkuyu ve arzuyu görüyorum. Bu, futbol dünyasındaki en büyük maç ve herkes bunun bir parçası olmak istiyor. Oyuncularımın hepsi ne gerektiğini ve ihtiyaç duyulduğunda etki etmek için her bir oyuncunun ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlıyor." ifadelerini kullandı.

"Şu anki şampiyon onlar ve biz de o kupayı onlardan almak için buradayız"

Mikel Arteta, Şampiyonlar Ligi kupasını son şampiyonun elinden almak için Budapeşte'ye geldiklerini söyledi.

Arteta, PSG'nin favori görüldüğünün söylenmesi üzerine, "Onlar kupanın son sahibi. O kupayı kaldırma hakkını en son elde eden onlardı. Şu anki şampiyon onlar ve biz de o kupayı onlardan almak için buradayız." dedi.

Takımının kazanma arzusunun üst seviyede olduğunu anlatan Arteta, "Premier Lig'i kazanmak harika bir şey. Bunu başardık, hak ettik. Premier Lig'de 22 yıl sonra buna ulaşmak için çok uzun süre savaştık. Ancak şimdi önümüzde bunu tekrarlamak için başka bir fırsat daha var. Turnuvadaki yolculuğumuz yarın da bunu başarabilecek güçte olduğumuzu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Luis Enrique, bir ilham kaynağı"

Mikel Arteta, vatandaşı ve rakibi Luis Enrique'nin kendisi için bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin Arsenal'i ve kendisini övmesiyle ilgili Arteta, "Luis, futbolculuk döneminden beri her zaman bir referans noktası olmuştur. Çok özel bir oyuncuydu, sonrasında da teknik direktör oldu. İspanya'dan ayrılıp yurt dışına gidişi, ardından geri dönüşü ve yaptıklarına bakın. Özellikle PSG'de yaptıkları ortada. Her yerde onun parmak izlerini görebiliyorsunuz. Kimlik, mantalite, oyuncuların davranış şekli, oynayış tarzları var. O bir ilham kaynağı oldu ve yarın saha kenarında birbirimize karşı mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hırsımız daha da büyüdü"

Arsenal Teknik Direktörü Arteta, Premier Lig şampiyonluğunun daha büyük başarılar için basamak olması gerektiğini savundu.

Arteta, "Premier Lig şampiyonluğunu kazandığınız için üzerindeki baskı biraz olsun kalktı mı?" şeklindeki soruyu, "Hırsımız daha da büyüdü. Birini kazandık ve ikincisini de istiyoruz. Sürekli konuştuğumuz şey de bu. Bu başarı, daha büyük hedeflere ulaşmak ve daha fazlasını hedeflemek için bir basamak olmalı. Takım buna fazlasıyla hakim çünkü son 2-3 sezondur bu turnuvada sergilediği tarzla, bu sezon yaptıklarımızla bunu gösterdi. Oyuncularımın sahaya çıkıp bunu başaracağımıza dair kendilerine sonsuz güvenmelerini istiyorum." şeklinde yanıtladı.

Arsenal'in efsane teknik direktörü Arsene Wenger ile görüşmediğini aktaran 44 yaşındaki teknik adam, "Doğrudan bir iletişimimiz olmadı çünkü Arsene, işlerin gidişatına dahil olmak ya da engel teşkil etmek istemez. Ancak hepimizin ne hissettiğini biliyorum. Bu pozisyonda bulunmuş pek çok eski oyuncuyla da konuştum ve herkes bizi destekliyor. Kulüp olarak daha önce hiç yapmadığımız yeni bir şeyi yazmak adına bu büyük bir fırsat. Bizim de yapmak istediğimiz şey tam olarak bu." ifadelerini kullandı.

Martin Odegaard: Kaliteli oyunculara sahip iyi bir takıma karşı oynayacağız ama kendimize inancımız tam

Norveçli orta saha oyuncusu Odegaard, Premier Lig'de 22 yıllık şampiyonluk hasretinin bu sezon sonlandırılmasıyla ilgili, "Harika hissettirdi. Bence o ana ulaşmak için yaşadığımız her şey, bunu çok daha özel kıldı. Bunu bu grupla başarmak inanılmazdı. Gerçekten çok güzel bir gündü ve bu an hepimiz için sonsuza kadar kalacak. Çok ama çok özel bir duygu. Tabii ki o enerjiyi, o ruh halini ve atmosferi de yanımıza alıyoruz. Yeni bir finale çıkarken bu harika bir his. Pozitif duygular içindeyiz ve yeniden hazırız." dedi.

Odegaard, Premier Lig şampiyonluğunun kendilerine güven verdiğini belirterek, "Takım olarak sahip olduğumuz kalitenin farkındayız. Bence bunu çok uzun bir süredir gösteriyoruz. Dünyanın kazanması en zor ligi olan Premier Lig'i kazanmış olmak bize büyük bir güven veriyor. Ne olduğumuzu ve neler yapabileceğimizi biliyoruz. Kaliteli oyunculara sahip iyi bir takıma karşı oynayacağız ama kendimize, yapabileceklerimize, oynayabileceğimiz futbola ve alabileceğimiz sonuçlara inancımız tam. Ana düşüncemiz kendimiz olmak, yapabileceklerimize ve kontrol edebileceklerimize odaklanmak. Büyük bir maç olacak ve biz buna hazırız. Takıma ve sahada yapabileceğimiz her şeye inancımız tam." diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu, sezon başında transfer edilen İsveçli santrfor Viktor Gyökeres'in performansıyla ilgili soruya, "Bence geldiğinden beri harikaydı, bizim için inanılmaz işler yaptı. Çok gol attı, kritik goller kaydetti. Sadece golleri değil, oynayış tarzı, sahada oluşturduğu çekim alanı kalanlarımız için büyük boşluklar bırakıyor. Her maçta kesinlikle her şeyini veren biri ve çok sıkı çalışıyor. Kararlı duruşuyla kale önünde fark yaratıyor. Özel bir oyuncu ve ona sahip olmak harika. İlk sezonunda şimdiden bir kupa kazanmış olması da hiç fena değil." yanıtını verdi.

Martin Odegaard, maçın penaltılara gitme ihtimalinin sorulması üzerine PSG'nin kalecisi Matvey Safonov ile ilgili, "Rakibimizi her açıdan, elimizden gelen her şekilde analiz ediyoruz. Yarın penaltıların da bir ihtimal olduğunu biliyoruz. Bu yüzden buna da hazırlandık ve her şeyi inceledik. Yarınki finale iyi hazırlandığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Saka: Bu kupayı ilk kez kazanabiliriz

Arsenal'in İngiliz hücum oyuncusu Bukayo Saka ise Arsenal tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma şansları olduğunu söyledi.

Saka, PSG'ye geçen sezon yarı finalde elendiklerinin hatırlatılarak bu durumun kendileri için ekstra motivasyon olup olmadığının sorulması üzerine, "Yarınki maç için zaten yeterince motivasyonumuz var. Kulübün tarihinin farkındayız ve yarın oyuncular olarak tarih yazabileceğimizi biliyoruz. Bu kupayı ilk kez kazanabiliriz. Bu bile bizim için başlı başına büyük bir motivasyon." dedi.

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun taraftarları için ne anlama geldiğini bildiğini aktaran Saka, "Bu kulübü seviyorum. İnişleri ve çıkışları gördüm. Premier Lig'i kazandığımızda bunun taraftarlar için ne kadar önemli olduğunu hissettik. Ancak aynı zamanda bu maça odaklanmaya çalışıyoruz. Çünkü bu çok önemli ve özel bir şey yapmak için muazzam bir fırsatımız var." ifadelerini kullandı.

Arsenal'de takımdaşlığın üst seviyede olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, "Birbirine çok bağlı bir takım olduğumuzu hissediyorum. Birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz ve saha içinde de saha dışında da birbirimiz için savaşmaya hazırız. Bu durum bize çok şey katıyor. Premier Lig'i kazanmamıza da yardımcı oldu ve umarım yarın akşam da bize bir avantaj sağlayacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Bukayo Saka, Budapeşte'ye gelen taraftarlarıyla şampiyonluk kutlamak istediklerini aktararak, "Umuyoruz ki yarın Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz ve tekrar kutlama yapma şansımız olur. Ben bu şehre daha önce gelmiştim ve Macaristan'a karşı bu stadyumda birkaç kez oynamıştım. O yüzden burayı biraz biliyorum." diye konuştu.