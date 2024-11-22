Dolar
34.56
Euro
36.10
Altın
2,696.01
ETH/USDT
3,368.80
BTC/USDT
98,835.00
BIST 100
9,501.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Anadolu Ajansı’nın (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, “Ortak Gelecek, Ortak Hedefler” teması ile düzenlediği "İstanbul Energy Forum" devam ediyor
logo
Gündem

Bingöl'de polis yolun karşısına geçmeye çalışan köpek için trafiği durdurdu

Bingöl'de trafik polisi, yolun karşısına geçmeye çalışan köpek için trafiği durdurdu.

Rıdvan Korkulutaş  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
Bingöl'de polis yolun karşısına geçmeye çalışan köpek için trafiği durdurdu

Bingöl

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli personel, Bingöl-Muş Bulvarı'nda bir köpeğin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığını gördü.

Trafikte bir tehlike oluşmaması için araçları durduran polis, köpeğin yolun karşısına geçmesini sağladı.

O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Açıklamada, "Hayvanlara sevgi ve saygı göstermek, sadece bir vicdan meselesi değil, aynı zamanda insana ve yaşama duyulan saygının bir yansımasıdır. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli personelimiz trafik güvenliğini sağlarken yoldan geçmeye çalışan 'patili dostumuza' öncelik sağlamış olup canlıların yaşam hakkının önemini bir kez daha vurgulamıştır. Unutulmamalıdır ki hayvanlara gösterilen şefkat, toplumda sevgi ve huzurun yayılmasına da katkı sağlar." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da kedinin, işçinin öğle yemeğini alıp kaçması kamerada
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı Mustafa ile telefonda görüştü
Kaplan Pençesi Tatbikatı-24/2 Akdeniz'de icra edildi
Antalya'nın bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu
Bingöl'de polis yolun karşısına geçmeye çalışan köpek için trafiği durdurdu

Benzer haberler

Bingöl'de polis yolun karşısına geçmeye çalışan köpek için trafiği durdurdu

Bingöl'de polis yolun karşısına geçmeye çalışan köpek için trafiği durdurdu

12 bin polis adayı için ön başvuru süreci başladı

Bingöl'e "sismik izolatör" ve "viskoz sönümleyici damper" sistemiyle hastane yapılıyor

İzmir'de polis ekibine silahlı saldırıya ilişkin 13 kişi daha gözaltına alındı

İzmir'de polis ekibine silahlı saldırıya ilişkin 13 kişi daha gözaltına alındı
İzmir Seferihisar'da polis ekibine silahlı saldırı

İzmir Seferihisar'da polis ekibine silahlı saldırı
İstanbul'da pitbullun sahipli köpeğe saldırma anı kamerada

İstanbul'da pitbullun sahipli köpeğe saldırma anı kamerada
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet