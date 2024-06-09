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Bilecik'te sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçükbaş hayvanlardan biri telef oldu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçükbaş hayvanlardan biri telef oldu.

Muhsin Arslan  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
Bilecik'te sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçükbaş hayvanlardan biri telef oldu

Bilecik

İlçeye bağlı Oluklu köyünde Osman Demir'e ait ağıldaki küçükbaş hayvanlara sahipsiz köpekler saldırdı.

Hayvanlarına bakmaya giden Demir, ağıl kapısının kırık ve bazı hayvanlarının da yaralı olduğunu gördü.

Demir, yaptığı açıklamada, "Bir hayvanım telef oldu, 4 hayvanım da yaralı. Kaybolan hayvanlarımız vardı ama hepsini bulduk." dedi.

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