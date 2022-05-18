Bilal Erdoğan: İhtiyaç sahibi öğrencilerin desteklenmesine yönelik imkanları vakıflar vasıtasıyla sağlayabiliyoruz
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Özellikle ve ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilerin desteklenmesine yönelik imkanları bu büyük vakıflar vasıtasıyla sağlayabiliyoruz." dedi.
Konya
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Geliştirme Vakfı Ofisinin (NEVA) açılışında, vakıf geleneğinin ABD ve Avrupa ülkelerinde eğitim kurumlarını destekleyen fon adı altında faaliyet yürüttüğünü dile getirdi.
Türkiye'de de vakıf geleneğini devam ettirmek için çalıştıklarını anlatan Erdoğan, "Batı'da bir yandan tamamen vakıflar tarafından büyük, yani maddi imkanları olan vakıfların gelirleriyle devam ettirilen üniversiteler olduğu gibi kamu üniversitesi olmasına rağmen bunun ötesinde bir yandan sektörel çalışmaları firmaların destekleriyle yapmak, bir yandan da kendi vakıfları, kendi birikimlerinin getirileriyle üniversitenin ek hizmetlerini yapmak üzere çok üst düzeyli, çok büyük meblağlara varan üniversite fonları var." diye konuştu.
"Bu vakıflara gelip de böyle körü körüne destek olmak değil"
Erdoğan, Harvard Üniversitesini dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri yapan en büyük desteğin 55 milyar doları aşan vakıf birikimi olduğunu belirterek, "Biz de inşallah ülkemizde aslında bir medeniyet nöbetini devralmak iddiasındaysak, bu mücadelenin merkezinde de üniversitelerimiz yer alacaksa, bu hedefe yürümenin merkezinde üniversitelerimiz yer alacaksa o zaman üniversitelerimizin bu tür maddi imkanlarını yani cari harcamalarının dışında kalan araştırmaya yönelik özellikle ve ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilerin desteklenmesine yönelik imkanları bu büyük vakıflar vasıtasıyla sağlayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kendilerinin de Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nda benzer bir tecrübeleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Hamdolsun oradaki üniversitemizin de geçtiğimiz yıllarda çok iyi mesafe almasına vakıf olarak katkı sağlayabildik. İnşallah Konya'daki bu Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı da Konya gibi gerçekten çok güzel eğitim şehrinin dünya çapında işler yapmasına katkı sağlayacaktır. Bütün katkı sağlayanlara, destek verenlere teşekkür ediyorum. Bundan sonrası bizim üniversitelerimizden, bu eğitim kurumlarımızdan beklenti içerisine girmemiz onları adeta yormamız, zorlamamız, sıkıştırmamız lazım. Bu vakıflar da bunun aracısı olacak. Bu vakıflara gelip de böyle körü körüne destek olmak değil. Bu vakfa ne destek vereceğiz, sonunda bu üniversite topluma, ümmete, ülkeye ne tür katkılar sağlayacak bunu da görmek kaydıyla inşallah üniversitemizi, gençliğimizi ve nesillerimizi NEVA da destekleyecek."
Konya Valisi Vahdettin Özkan, vakıfların medeniyet inşasında önemli kurumların başında geldiğini kaydetti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve vakfın mütevelli heyeti üyesi Uğur İbrahim Altay ise Konya'nın 5 üniversitede eğitim gören 120 bin öğrencisiyle Türkiye'nin önemli öğrenci şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek, bu vakıfla öğrenci ve akademisyenlere burs verilmesinin eğitim kalitesine katkı sağlayacağını vurguladı.
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da üniversitenin Türkiye ve dünyada tanınan saygın üniversiteler arasına girmesi için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.
Konuşmaların ardından Konya Müftüsü Ali Öge'nin duasının ardından protokol üyelerinin katılımıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı ofisinin açılışı yapıldı.