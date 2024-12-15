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Beyoğlu'nda İETT otobüsünün çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda İETT otobüsünün geri manevra yaptığı sırada çarptığı 11 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Uğur İslamoğlu, Mustafa Mert Karaca  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
Beyoğlu'nda İETT otobüsünün çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Gümüşsuyu mevkisindeki duraktan hareket eden İETT otobüsü, geri manevra yaptığı sırada Nesrin Cuma'ya (11) çarptı.

Otobüsün sürücüsü, çevredekilerin bağırışları üzerine aracı durdururken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Nesrin Cuma, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan sürücü H.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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