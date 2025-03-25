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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifadeye çağrıldı.

Zeynep Yeşildal  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

İstanbul

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifade vermek üzere "şüpheli" sıfatıyla savcılığa çağrıldı.

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