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Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin bir şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olayda sorumluluğu bulunduğu belirtilen bir şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zeynep Yeşildal, Erol Değirmenci  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin bir şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

İstanbul

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'taki 16 katlı binanın eksi 1. ve eksi 2. katlarında tadilat halinde olan gece kulübündeki yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, iş yerinde çıkan yangınla ilgili 2 kişinin daha sorumluluklarının bulunduğu belirlendi.

Bunun üzerine yapılan incelemede bu kişilerden birinin olayda hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık diğer şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Binadan tahliye edilen vatandaşlar eşyalarını toplamaya geldi

Öte yandan, yangının ardından tahliye edilen bina sakinlerinden bazıları bugün adreslerine geldi.

Evlerindeki bazı özel eşyalarını alan vatandaşlar daha sonra binadan ayrıldı.

Olay

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 12.47'de 16 katlı binanın eksi 1. ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43), mobilyacı E.E. (40) ve iş yeri ortağı F.D'nin aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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