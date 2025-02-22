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Beşiktaş'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü yakalandı

Beşiktaş'ta polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Cüneyt Sevindik  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Beşiktaş'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü yakalandı

İstanbul

İlçede trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek seyir halinde olan 34 PV 9208 plakalı otomobili durdurmak isteyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçan sürücü F.A, kovalamacanın ardından Ortaköy Mahallesi'nde yakalandı.

Yapılan incelemede, şüphelinin uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu belirlendi.

Otomobilde yapılan aramada 4,5 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelinin yakalanma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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