Bazı illerde kar yağışı etkili oluyor
Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olan kar yağışı, şehirleri beyaza bürüyor.
Ankara
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle merkezde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı, tarihi kent meydanı karla kaplandı.
Belediye ekipleri, merkezde kar temizleme çalışması yaparken, Karayolları ekipleri de şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadeleyi sürdürüyor.
Valilikten yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre kar yağışının yer yer kuvvetli (5-20 santimetre) olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Uyarıda, bu süre zarfında vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, tipi, görüş mesafesinde azalma, kar savrulması, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
Niğde
Niğde'de kar ve soğuk hava etkili oluyor.
Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yerini kara ve soğuk havaya bıraktı.
Gece başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaz örtüyle kapladı.
Vatandaşlar, sabah saatlerinde iş yerlerinin önünde ve araçlarında biriken karı temizledi.
Kayseri
Kayseri'de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Kar dolayısıyla kara yollarının bazı bölümlerinde ekiplerce kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kırsal ve şehir merkezinde karla mücadele çalışmaları kapsamında 142 mahalle yolu ulaşıma açıldı.
Öte yandan, akşam saatlerinde 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.
Bölgede zaman zaman tipi de etkisini gösteriyor.
Samsun
Samsun merkez ve kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı merkez ilçeler İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy'ün yanı sıra kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Kar yağışının ardından Karayolları ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tuzlama ve küreme çalışmaları başlattı.
Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
Bolu
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis etkisini gösterdi.
Hafif kar yağışı ve yer yer etkili olan sis nedeniyle kara yolunun Bolu Dağı geçişinde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Yol kenarları kar tutan bölgede, ulaşımda aksama yaşanmıyor.
Kara yolunun Düzce kesiminde Karanlıkdere, Bakacak, Taşaltı ve Darıyeri Hasanbey mevkilerinde kar ve sis nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi.
Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampaları arasında da kar etkili oldu.
Kara yolları ekipleri tarafından güzergahlarda karla mücadele çalışması yürütülüyor.
Öte yandan Bolu kent merkezinde de kar yağışı görüldü.
Bartın
Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar etkisini gösterdi. Karadeniz sahil yolunun Bartın-Kastamonu bağlantısı arasında yer alan Amasra-Kurucaşile yolu, kar yağışıyla beyaza büründü.
Karabük
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konakların çatıları, kar yağışıyla beyaza büründü.
Kar yağışı, kentin yüksek kesimleri ile Keltepe Kayak Merkezi'nde de etkili oldu.
Düzce
Düzce'nin yüksek kesimlerinde de kar görüldü.
Saçmalıpınar, Kardüz, Pürenli, Topuk yaylaları ile Gölyaka ilçesinin yüksek rakımlı köyleri, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Kentin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da sahil şeridinin bir kısmı kar yağışının ardından beyaza büründü.
Düzce kent merkezinde de aralıklarla kar yağışı etkili oldu.
Kocaeli
Kocaeli'nin İzmit İlçesi Bayındırlık, Kuruçeşme ve Umuttepe mevkinde kar etkili oldu.
Erzincan
Meteorolojinin uyarısıyla kar beklenen Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde, yağış etkili olmaya başladı.
Erzincan'da etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.
Karayolları ve belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşımın aksamaması için çalışma yürütülüyor.
Polis ekipleri ise güzergahı kullanacak araç sürücülerini dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Giresun
Giresun'un iç kesiminde yer alan Şebinkarahisar ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Gümüşhane
Gümüşhane'de etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü. Ekipler ve vatandaşlar, kar küreme çalışması yürüttü.
Ardahan
Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.
Kentte geceden başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Karayolları ve belediye ekipleri, beyaza bürünen kentteki sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı.
Göle ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.
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