Bazı illerde kar etkili oluyor
Yurdun bazı illerinde, gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Ankara
Ankara'nın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Bölgedeki vatandaşlar, sabah beyaz örtüyle kaplanan binaların çatıları ve araçlarla karşılaştı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ayrıca yağan karın yollarda da ince tabaka oluşturduğu görüldü.
Eskişehir
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1 ve en yüksek 1 derece ölçüldüğü kentte binaların çatıları, araçlar ve bitkiler karla örtüldü.
Porsuk Çayı ve çevresinde kar güzel görüntüler oluşturdu.
Trafik ekipleri, sürücülere tedbirli olmaları, kar lastiği ya da zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Karayolları görevlileri ise tuzlama çalışması yaptı.
Kent merkezinin karla kaplı manzaraları dron ile görüntülendi.
Sivas
İl merkezinde bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.
Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Öte yandan, Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi ile Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan 3 bin 25 rakımlı Kızıldağ geçitlerinde ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor.
Çankırı
Çerkeş, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçeler beyaza büründü.
Kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunda olumsuzluk yaşanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Polis ekipleri, sürücülere kara yolunda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Karabük
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar yağışıyla beyaza büründü. Tarihi ilçede kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Karın ardından Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, beyaz örtüyle güzel manzara oluşturdu.
Kar yağışı, kent merkezi, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor.
Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Güzergahı kullanan bazı sürücüler kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.
Kars
Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla süren kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı, tarihi yapılarda güzel görüntü oluştu.
Kars Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.
Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle her taraf beyaza büründü. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Bazı esnaf soğuk hava nedeniyle yaban kuşlarını yemledi.
Esnaf Gökhan Kılıç, soğuk hava nedeniyle yaban kuşlarını yemlediklerini söyledi.
Taksi şoförü Süleyman Koç da kar yağışının yeniden başladığını belirterek, "Kayak sezonu inşallah bereketli olur." dedi.
Sarıkamış Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanında kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Ardahan
Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.
Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
Yollar ve park halindeki araçlar karla kaplandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.