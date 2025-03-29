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Bayramda 720 emniyet ve jandarma personeli otobüslere yolcu gibi binerek denetim yapacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 636'sı polis, 84'ü jandarma olmak üzere toplam 720 personelin sivil olarak yolcu gibi otobüslerde seyahat edeceğini ve otobüs şoförlerini gözlemleyerek trafik kurallarına uyup uymadıklarını denetleyeceğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Bayramda 720 emniyet ve jandarma personeli otobüslere yolcu gibi binerek denetim yapacak

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"636'sı polis, 84'ü jandarma olmak üzere toplam 720 personelimiz, sivil olarak yolcu gibi otobüslere binerek seyahat edecek. Görevlendirilen personelimiz, yolculuk esnasında otobüs şoförlerini gözlemleyerek trafik kurallarına uyup uymadıklarını denetleyecek. Denetimlerimizin tek amacı var, bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması, onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Unutmayalım, yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Paylaşımda, denetlemelere ilişkin görüntüler de yer aldı.

29.03.2025


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