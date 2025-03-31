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Bayram tatilinin ilk 2 günü trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 2 gününde yaşanan trafik kazaları sonucu 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 499 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Bayram tatilinin ilk 2 günü trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arife günü meydana gelen trafik kazalarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 1219 kişinin yaralandığını anımsattı.

Dün bayramın ilk gününde ise 709 trafik kazasının yaşandığını, kazalarda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 1280 kişinin yaralandığını aktaran Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 2 gününde (cumartesi ve pazar) maalesef 19 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2 bin 499 vatandaşımız ise yaralandı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

Trafik ekiplerince ülke genelinde dün 420 bin 737 aracın denetlendiğini bildiren Yerlikaya, "22 bin 310 araca hız ve radar işlemi, 18 bin 49 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, polis ve jandarma ekiplerinin trafik denetimlerine ilişkin videoya da yer verdi.

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